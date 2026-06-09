Smartphone bezit gaat gepaard met daling geboorten: minder contact, minder zin, minder seks Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 143 keer bekeken • Bewaren

Wereldwijd kampen overheden met een teruglopend aantal geboortes. De oorzaken van die verontrustende ontwikkeling die bijvoorbeeld kan leiden tot bevolkingskrimp worden tot nu gezocht in zaken als de economische crisis, anticonceptie, tekortschietende kinderopvang, de woningnood en de emancipatie van vrouwen. Een factor die echter het hoofd is gezien is de opkomst van de smartphone. Nieuw Amerikaans onderzoek wijst uit dat waar dit apparaat zijn intrede doet de geboortes ook dalen. Dat ontdekten de econoom Caitlin Myers van Middlebury College en haar student Ezekiel Hooper.

Tot 2011 waren iPhones alleen verkrijgbaar via één Amerikaanse mobiele provider, AT&T. Daarom vergeleken ze Amerikaanse districten die bijna universele AT&T-dekking hadden met districten die indertijd weinig of geen dekking hadden. Ze ontdekten dat toegang tot de iPhone samenhing met een daling van het geboortecijfer met 4,5 tot 8,0 procent in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar en met 3,2 tot 6,6 procent in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar. Er waren ook statistisch significante, maar kleinere dalingen onder oudere vrouwen. Hoewel ze benadrukken dat iPhones niet de "enige oorzaak" zijn, speelde de introductie van de smartphone "een aanzienlijke rol in de daling van het geboortecijfer in de VS" na 2007, omdat het het gedrag van mensen beïnvloedde door minder persoonlijk contact. "Naarmate moderne smartphones zich verspreidden, nam de tijd die mensen met vrienden doorbrachten en de seksuele activiteit sterk af, terwijl de consumptie van pornografie toenam, mogelijk als vervanging voor seks met een partner," concludeerden ze.

Een andere studie, die de effecten wereldwijd onderzocht op basis van gegevens van de Werelbank over penetratie - excusez le mot - van de smartphone, kwam tot een soortgelijke ontdekking.

Ze analyseerden gegevens van de Wereldbank over de penetratie van smartphones en de vruchtbaarheidscijfers onder tieners in 128 landen. Ze ontdekten dat de daling van het geboortecijfer versnelde toen smartphones op grote schaal beschikbaar kwamen – een fenomeen dat werd waargenomen in landen "met fundamenteel verschillende gezondheidszorg-, welzijns-, economische en culturele omgevingen". Dit, zo concludeerden ze, wijst op "een gemeenschappelijke wereldwijde technologische schok".

Critici wijzen er op dat de daling van geboortecijfers al vanaf de jaren '90 in gang is gezet. Feit is wel dat de trend van dalende reproductie zich op grote schaal voordoet in zowel rijke als arme landen. China is daarom bijvoorbeeld in 2016 afgestapt van de decennialang gehanteerde '1 kind'-politiek. De vergrijzende samenlevingen en krimpende beroepsbevolkingen zetten de welvaart en sociale zekerheid onder druk.

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