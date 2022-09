Smaken kunnen verschillen, maar feiten niet. En de vleeslobby weet dat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Afgelopen week startte de “vleessector”, inclusief “restproduct” kalveren afkomstig uit de zuivelindustrie, de campagne Nederland vleesland. Men wil erop wijzen dat vlees helemaal niet slecht is. Diezelfde sector geeft aan dat de cijfers al jaren constant zijn: 95% van de Nederlanders eet vlees, de binnenlandse omzet is ongeveer 1,4 miljard, middels export wordt nog eens 9 miljard omgezet. Vanwaar dan toch deze ongegeneerde, slecht verhulde lobby?

De door de vleesindustrie ingehuurde lobbyist op tv bij de talkshow Khalid en Sophie leek er geen antwoord op te kunnen of willen geven, maar het is simpel: de feiten liegen er niet om. Massaproductie en consumptie van vlees is bijzonder slecht voor het klimaat en verre van duurzaam, daarover is al heel lang wetenschappelijke consensus. In het meest recente IPCC-rapport wordt dan ook gevraagd om klimaatheffingen op vlees. Nederland produceert per inwoner bijna 30 keer zoveel broeikasuitstoot (waarin de veehouderij een groot aandeel heeft) als Pakistan, een land dat nu de directe gevolgen ervaart van de opwarming van de aarde. We zijn niet alleen (mede)verantwoordelijk voor het naar de knoppen helpen van onze eigen, directe leefomgeving.

Veel vlees eten is ongezond en verhoogt de kans op ziekten als diabetes, long- en darmkanker. Een vaststaand feit op zich, dat helemaal los staat van klimaatproblematiek. Reden waarom het voedingscentrum adviseert om beduidend minder vlees (40-50%) te eten.

De dieren in de intensieve vleesindustrie hebben het, hoe je ook het wendt of keert, gewoonweg slecht. Krappe ruimtes, weinig tot geen daglicht, geen afleiding. Een leven van niets. Aandoeningen zoals ernstige pootgebreken ten gevolge van de wijze van huisvesting. Kans op dood door verstikken bij stalbranden of, zoals we afgelopen zomers konden zien , door oververhitting tijdens transport. De sector schermt met innovaties die niet alleen in het verleden nauwelijks iets opgeleverd hebben maar ook deels tot nog slechter dierenwelzijn leiden; de innovaties zijn gericht op minder uitstoot wat tot gevolg kan hebben dat dieren nog meer (haast potdicht) worden opgesloten, uit het zicht. Dat staat haaks op de vernieuwde Wet Dieren, waarin er net meer tegemoet moet worden gekomen aan hun behoeften. Daarbij vormen intensief gehouden dieren een rechtstreeks gevaar voor de volksgezondheid door de altijd op de loer liggende zoönosen, zoals Covid ook heeft laten zien. De vogelgriep maakt op dit moment zeer veel dierlijke slachtoffers (ook al door de wijze van “bestrijden”) maar het wachten is op een uitbraak van een voor de mens gevaarlijkere variant.

De lobby stelt dat het tijdstip van de campagne los staat van de stikstofcrisis en de discussie omtrent de omvang van de veestapel. Maar of je nou kijkt naar oplossingen voor de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, kwaliteit van het bodemwater, volksgezondheid of beter dierenwelzijn, de uitkomst is steeds dezelfde: minder vlees, minder zuivel, minder dieren.