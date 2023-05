Smakeloos: ijskar voor de poort van Auschwitz

Sinds begin deze week drijft een ijscoboer een handeltje voor de poort van het concentratiekamp Auschwitz. Voor de ‘Poort des doods’ kun je ijsjes kopen in allerhande vrolijke kleuren, meldt RTL Nieuws . Er staat ook een mobiele wc in de buurt.

De nazi’s vermoordden ongeveer een miljoen Joden in het kamp, vaak al direct na hun aankomst. In het Auschwitz Museum is het niet toegestaan om te eten of mobiel te bellen.