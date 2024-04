Sluit de wreedste gevangenis van Nederland, het Dolfinarium Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 55 keer bekeken • bewaren

Daniël Kramer Filosoof en politiek wetenschapper

© cc-foto: Dondersteen

In Harderwijk schuilt de meest wrede gevangenis van Nederland. Het Dolfinarium, gecamoufleerd als flitsende entertainment business, is een misselijke mix tussen het circus, een pretpark en de dierentuin, waar het dolfijn-zijn letterlijk uit de dolfijn wordt gezogen. Steeds meer Europese landen verbieden een dolfinarium en dat valt te prijzen, maar wanneer houdt Nederland op met het mogelijk maken van deze immorele uitbuiting? Maak je niet schuldig aan deze misstanden en stop met het bezoeken van het Dolfinarium. En overheid; kom in actie.

Vermomd circus

In Nederland is het al bijna tien jaar verboden om in het circus gebruik te maken van zoogdieren als de leeuw of olifant. Het forceren tot de meest gekke kunstjes in rare outfits is schadelijk en misvormt dieren door het opleggen van onnatuurlijk gedrag. Decennialang kwamen er weinig tot geen mensen in protest en het circus profiteerde van volle tenten. Men dacht niet aan de dieren die in gevangenschap van show naar show werden gesleept. Toch werd daar een einde aan gemaakt, gelet op de onethische exploitatie en het dierenwelzijn.

Dit geldt alleen niet voor de dolfijnen in Harderwijk. De uitbuiting in het grootste zeezoogdierenpark van Europa is snoeihard doorgegaan. Het Dolfinarium heeft namelijk een vergunning als dierentuin en zeezoogdieren vallen niet binnen de restricties.

Op de website van het Dolfinarium zijn tal van drogredenen te vinden waarom het park zogenaamd bestaansrecht heeft. Een van die leugens waarachter het vermomde circus schuilt is het educatieve karakter van het park. Aan het Dolfinarium is niets educatiefs, omdat kinderen een vals beeld krijgen van de dieren. Je krijgt een dolfijn in gevangenschap voorgeschoteld die tegen zijn natuur in rechtop moet zwemmen, danst op muziek en omhoog springt op fluitsignalen. In ruil daarvoor krijgt de dolfijn dode vis toegeworpen, voordat hij teruggaat in zijn veel te kleine kooi en wacht op de volgende flitsende show.

Er is niets leuks aan voor kinderen om misvormde dolfijnen kunstjes te zien tegen hun natuur in. Daar leer je niets van. Het is walgelijk.

De onnatuurlijke circusvoorstellingen lijken het absolute toonbeeld van de misvorming, maar achter de schermen heeft het gevangenschap net zoveel invloed op de dolfijnen. De dolfijn is namelijk bij uitstek een dier dat vrijheid nodig heeft. Om aan zijn natuurlijke habitat te voldoen maakt de dolfijn per dag waanzinnig veel kilometers in de zee. Dit valt in zijn geheel weg in dolfinaria, waar de dolfijn is opgesloten in extreem kleine cellen. De oceaan wordt ingeruild voor een piepkleine betonnen bassin dat in niets overeenkomt met de zee. Deze leefomgeving misvormt zowel de fysieke als geestelijke gesteldheid van de doorgaans zeer intelligente dolfijn. En niemand die zijn noodkreet in het Dolfinarium kan horen. Het publiek ziet enkel een glimlachende dolfijn, omdat zijn gezicht nou eenmaal zo is.

Stop het Dolfinarium

Het is hoopvol dat bezoekersaantallen afnemen en steeds meer Europese landen begrijpen dat de uitbuiting van dolfijnen fout is. Geen enkel dier hoort slaaf te zijn van een menselijke entertainment business, leeggezogen van zijn natuurlijke ik en in gevangenschap wachtend tot de dood. Onder meer zijn Frankrijk, Zwitserland, Slovenië, Spanje, Finland, Kroatië, Noorwegen, Cyprus en Luxemburg allemaal overstag gegaan door de gevangenschap van zeezoogdieren te verbieden of drastisch in te perken. Dolfinaria zijn hierdoor genoodzaakt de deuren te sluiten. Organisaties die opkomen voor de dolfijn willen een fokverbod, zodat de huidige generatie in gevangenschap de laatste zal zijn. Maar wat gebeurt er met de dolfijnen die ‘vrij’ komen?



Een algeheel probleem vormt China, waar dolfinaria juist populairder zijn dan ooit. Zij nemen graag de showdolfijnen van Europa over en willen de dieren opnieuw gebruiken voor commerciële doeleinden. Het Dolfinarium in Harderwijk zat al meerdere keren aan de onderhandelingstafel met Hainan Ocean Paradise om een aantal dolfijnen te verkopen. Uiteindelijk hield de rechtbank een verhuizing tegen, maar de wens van het Dolfinarium bestaat nog altijd. Zij geven niets om het welzijn van de dieren, maar denken enkel aan het financiële gewin. Zelfs met de kennis dat een dolfijn zo’n ingrijpende verhuizing niet eens overleeft.

Een oplossing voor de huidige generatie dolfijnen biedt Aegean Marine Life Sanctuary op het Griekse eiland Lipsi, een opvang die specifiek gericht is op ex-showdolfijnen. Doordat dolfijnen misvormd zijn en fysiek- en geestelijk leed is aangedaan, kunnen zij niet zomaar opnieuw de oceaan in. Dit veilige reservaat is een zorgcentrum dat hoge normen stelt voor dierenwelzijn. De dolfijnen hebben een natuurlijke, grote baai tot de beschikking waarbij externe interventies minimaal zijn. Geef de dolfijnen hun leven terug en bevrijdt ze uit de gevangenis in Harderwijk.



Het is de hoogste tijd voor de overheid om een verbod op zeezoogdieren in gevangenschap in te voeren. Iedereen kan begrijpen dat het misvormen en uitbuiten van dolfijnen fout is en de dieren schaadt. De eigenaren van het park, medewerkers en bezoekers dragen daar allemaal schaamteloos aan bij. Breng de overgebleven dolfijnen naar Lipsi en ga niet in zee met Chinese Dolfinaria. Laten we stoppen met het faciliteren van de meest wrede gevangenis van Nederland. Sluit het Dolfinarium in Harderwijk.