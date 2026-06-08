Sluit de universiteiten en ga allemaal naar de KLM Flight Academy Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 218 keer bekeken • Bewaren

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH Persoon volgen

Heeft u het ook gezien op de socials, zoals LinkedIn? Piloten zijn daar zeer nadrukkelijk aanwezig en hebben over ècht alles een mening. Zo gaan ze daar stevig in discussie met wetenschappers op elk denkbaar gebied. Dat gaat er soms best wel stevig aan toe, waarbij piloten niet zeldzaam de deskundigheid van de professoren in twijfel trekken. En toen bedacht me dit:

We hebben het jarenlang verkeerd gezien. Universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten: allemaal nobele maar uiteindelijk overbodige instituten. Want terwijl professoren zich nog steeds afvragen wat waarheid is, inflatie betekent en hoe een menselijk lichaam functioneert, heeft de samenleving allang een efficiënter beroep gevonden: de piloot.

Twee jaar. Dat is alles wat ervoor nodig is. Twee jaar bij de KLM Flight Academy en je bent niet alleen capabel om een Boeing van Amsterdam naar Bangkok te sturen, maar ook volledig gecertificeerd in medische wetenschap, politicologie, criminologie, economie en filosofie. Sterker nog: hoe minder directe ervaring je hebt met een onderwerp, hoe stelliger je erover kunt oordelen. Dat is de ware academische vrijheid van de cockpit.

Neem bijvoorbeeld de geneeskunde. Terwijl artsen zich jarenlang door anatomieboeken en praktijken worstelen, hoeft de moderne piloot slechts een paar draadjes op sociale media te lezen om tot een scherpe diagnose te komen van het wereldwijde gezondheidsbeleid. Epidemiologie? Ach, dat is in wezen net als turbulentie: je voelt het aankomen als je genoeg vlieguren hebt. Vaccinatiestrategieën worden vlotjes geanalyseerd tussen de landing in Madrid en de boarding in Oslo. “Ik ben geen arts, maar…” is daarbij een rituele bescheidenheid geworden, vergelijkbaar met de captain die zegt “we verwachten een kleine vertraging,” terwijl iedereen al weet dat het een uur wordt.

Op het gebied van politicologie blinkt de piloot uit in helderheid. Democratische processen, internationale verhoudingen, geopolitieke spanningen? Het zijn in feite allemaal varianten op het terrein van de luchtverkeersleiding. En wie ooit een holding pattern heeft gevlogen boven Frankfurt, begrijpt dat diplomatie niet meer is dan netjes achter elkaar blijven hangen tot iemand toestemming geeft om te landen. Dat ministers en diplomaten dit nog niet doorhebben, is een raadsel. Misschien toch iets minder colleges volgen en iets vaker een cockpit in?

Criminologie dan. Ook hier levert de piloot baanbrekend werk. Criminaliteit is immers vooral een kwestie van regels naleven. Zoals elke piloot weet: als iedereen zich gewoon aan de checklist zou houden, was er geen enkel probleem. De complexiteit van menselijk gedrag, sociale ongelijkheid of psychologische factoren? Dat is allemaal overbodige ballast. Gooi het overboord en houd het simpel. Just follow procedures!

Economie? Daar hoeven we niet eens lang bij stil te staan. Piloten begrijpen als geen ander hoe systemen in balans blijven. Brandstofverbruik optimaliseren, routes plannen, kosten versus baten afwegen? Het is macro-economie in zijn puurste vorm. Centrale banken kunnen hun rentebeleid gerust overlaten aan iemand die dagelijks berekent hoeveel kerosine er nodig is om met tegenwind toch op tijd aan te komen.

En filosofie? Misschien wel het terrein waarop de piloot het meest excelleert. Want wie ooit op tien kilometer hoogte naar de kromming van de aarde kijkt, krijgt vanzelf diepere inzichten. Over het leven, het universum en alles daartussenin. Sartre, Nietzsche, Foucault? Ze hadden toen eigenlijk slechts een cockpit nodig om hun werk te kunnen vervolmaken.

Dus laten we eerlijk zijn: het huidige onderwijssysteem is hopeloos inefficiënt. Waarom zou je jaren verspillen aan een studie geneeskunde, rechten of economie, als je met twee jaar KLM Flight Academy een allesomvattende blik op de wereld ontwikkelt? De universiteiten kunnen dicht. Bibliotheken kunnen worden omgebouwd tot lounges. Professoren kunnen zich laten omscholen tot cabin crew. Servicegericht, flexibel en altijd met een glimlach.

De toekomst is helder. Eén opleiding, één waarheid, één perspectief: dat van de piloot. En als iemand daar vraagtekens bij zet? Dan is de tegenvraag simpel: hoeveel vlieguren heb jij eigenlijk?