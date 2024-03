Slowaken komen in opstand tegen plan van populistische regering om publieke omroep te ontmantelen

Er wordt al langere tijd geprotesteerd tegen het beleid van premier Robert Fico, die bekendstaat om zijn tirades tegen journalisten. Zijn critici zijn bang dat Slowakije onder hem de pro-westerse koers zal verruile voor de richting die ook Hongarije is ongeslagen onder premier Viktor Orbán, een die meer gericht is op het Kremlin.

Šimkovičová heeft gezegd dat de overname van de publieke media nodig is omdat volgens haar dat de huidige omroep niet neutraal is en alleen ruimte geeft aan mainstream-opvattingen en de rest censureert. Kritiek die vaker te horen is bij (rechts-)populistische partijen die een broertje dood hebben aan grondrechten. In Nederland wil bijvoorbeeld de PVV de publieke omroep opdoeken, in Italië heeft de neofascistische Italiaanse premier Meloni inmiddels de RAI naar haar hand weten te zetten.