Slowaakse populist Fico zweert dat hij NAVO-lidmaatschap Oekraïne zal blokkeren

Mark Rutte is nog maar net begonnen als secretaris-generaal van de NAVO of hij heeft er al een nieuwe tegenstander bij. De beruchte Slowaakse premier Robert Fico zweert dat hij nooit zal toestaan dat Oekraïne lid van de NAVO gaat worden. Bij zijn eerste optreden als hoofd van de militaire samenwerkingsorganisatie verklaarde Rutte juist het tegenovergestelde. Hij zal zich hard maken voor het lidmaatschap, dat vermoedelijk pas gerealiseerd kan worden als de oorlog met Rusland voorbij is.

Fico, een bondgenoot van Poetin maar ook premier van NAVO-lid Slowakije, verklaarde zondag dat hij een dergelijk lidmaatschap nooit zal toestaan. Voor toetreding is instemming van alle 32 lidstaten. Eerder hield Turkije een tijd het lidmaatschap van Zweden tegen omdat de Turkse premier Erdogan er voor zichzelf een politiek slaatje uit wilde slaan. Hongarije blokkeerde via premier Orban, een belangrijke bondgenoot van zowel Wilders als Poetin, het lidmaatschap van Finland en Zweden.

"Zo lang ik aan het hoofd van de Slowaakse regering sta zal ik de volksvertegenwoordigers die onder mijn controle staan opdracht geven nooit in te stemmen met de komst van Oekraïne in de NAVO," verklaarde Fico volgens Politico. Fico blijft minstens tot 2027 aan, als hij niet eerder het veld moet ruimen. Hij werd al eens een keer weggestemd door de kiezers omdat zijn partij verwikkeld was in corrputieschandalen en journalisten die daar onderzoek naar deden werden vermoord.