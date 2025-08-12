‘Slechts 3,2% van de huisartsen schrijft abortuspillen uit’

Sinds januari mogen Nederlandse huisartsen de abortuspil voorschrijven, maar slechts 3,2% doet dat daadwerkelijk, vertelt Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. “Er zijn meer Nutella-winkels in Amsterdam dan huisartsen die durven voor te schrijven wat de Wereld Gezondheidsorganisatie als basiszorg beschouwt.”