Verliezers? Fox News weet er wel raad mee (als de Democraten verliezen)

10 nov. 2020 - 11:23

Best wel apart dat de rechtervleugel/Reps het altijd heeft over links, communistisch/socialistisch als het over de Dems gaat. VS heeft zo'n beetje het communisme in eigen land [Mc Carthy] uitgeroeid met hun interneringsacties/vervolgingen in de VS en het voeren van oorlogen in landen welke ze niet aanstonden. Vietnam, Midden-Amerika, Zuid-Amerika etc. Wat ze echter niet durven aanpakken zijn de grote jongens. China, Noord-Korea.... Ironisch is dan wel dat Biden gekozen is als Potus door zo'n 90 miljoen Amerikanen. Hebben ze dat uit rotten van het communisme en socialisme in ieder geval in hun eigen land niet goed gedaan. Is nog een hoop werk te doen daar in de VS

