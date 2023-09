Slechte financiële situatie van ons zorgstelsel zet deur voor buitenlandse investeerders wagenwijd open Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 626 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De twee grote accountantsorganisaties EY en BDO hebben recent onderzoekcijfers gepubliceerd over de financiële cijfers van zorgaanbieders en -organisaties. Ronduit schrikbarende cijfers over het aantal zorgaanbieders dat zware verliezen lijdt en door banken onder bijzonder beheer zijn geplaatst. Bijzonder beheer is vanuit de bankensector vaak het voorportaal van een naderend faillissement.

De zorg kost inmiddels al meer dan 100 miljard euro per jaar en de kwaliteit dendert alleen maar meer achteruit. Om het maar niet te hebben over de andere pijlers waar ons zorgstelsel aan moet voldoen, betaalbaarheid en toegankelijkheid.

Likkebaardend kijken veel internationale investeerders naar de huidige financiële situatie van ons zorgsysteem. Het voldoet inmiddels aan alle criteria om lucratief in te investeren.

Als de overheid niet meer geld in de zorg wil steken, de marktwerking in ons stelsel wordt aangehouden en banken niet meer de broodnodige innovaties willen financieren, wordt de deur wagenwijd opengezet voor nietsontziende durfinvesteerders en andere slechts in rendement geïnteresseerde partijen om precies op tijd toe te slaan.

De Zuidas-advocatenkantoren met voldoende kennis en ervaring in huis staan voor hun internationale cliënten al klaar. Die hebben recent nog, nadat VVD-minister Blok de woningmarkt vrij gaf, veel internationale beleggers wegwijs gemaakt in de Nederlandse woningmarkt van voormalige corporatiewoningen. Sociale woningen die nu voor een veelvoud van de oorspronkelijke huur worden verhuurd op de Nederlandse markt.

De vraag rijst of we geleerd hebben van die strategische fout. De zorg wankelt nu in financieel opzicht en vertoont financieel dezelfde trekjes als tijdens het vrijgeven door voormalig minister Blok van een groot deel van de sociale woningvoorraad aan de markt.

De boodschap dat het financieel slecht gaat met de zorg geeft slechts één kant van de medaille weer. Het gevolg van die boodschap is namelijk veel alarmerender! We moeten oppassen voor onbedoelde, snelle overnames door nietsontziende durfkapitaalinvesteerders en keiharde geldwolven.

Patiënten en burgers blijven ondertussen afhankelijk van politici en ambtenaren die geen of weinig ervaring hebben met dit soort zaken in het bedrijfsleven. Omdat marktwerking in de zorg nog steeds wordt toegestaan, kunnen de gevolgen ontwrichtend zijn voor de samenleving.

Wanneer krijgen politici en overheid eindelijk eens het ongelijke speelveld door tussen bedrijfsleven en overheid?