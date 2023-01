Slecht nieuws voor mensen met hooikoorts: allergieseizoen nu al begonnen

Januari is nog maar net begonnen, maar het hooikoortsseizoen – traditioneel toch een voorjaarsallergie – is van start gegaan. Dat meldt Weeronline . Als gevolg van een zeer milde eind december, gevolgd door een winterse hittegolf , zijn de elzen en hazelaars aan het bloeien. Het enige pluspunt voor de hooikoortslijders is dat de regen voorlopig de meeste pollen uit de lucht haalt.

Deze week is het nog bijzonder zacht met maxima van een graad of 12. Volgende week komen we uit op middagtemperaturen van ongeveer 8 graden en in de meeste nachten is het een graad of 5. Normaal is het in januari ongeveer 6 graden overdag en ligt de temperatuur ’s nachts rond het vriespunt.