Slecht nieuws voor arachnofoben: Nederland is een Australische huisspin rijker

De Australische huisspin is, zoals zijn naam doet vermoeden, afkomstig uit Australië. Ook in Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en in verschillende landen in Zuid-Amerika heeft de exotische spin zich al jaren gevestigd. In Europa werd de Australische huisspin in 2010 voor het eerst waargenomen. In Engeland heeft de spin zich sindsdien op meerdere plekken gevestigd en ook in Duitsland werd het dier al eerder waargenomen. In Nederland zijn tot nu toe waarnemingen geweest in Zevenhoven, bij een tuincentrum in Almere en op een industrieterrein in Uithoorn. Ook bij een plantenhandelbedrijf in Ede werd deze zomer een exemplaar gezien.