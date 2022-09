Slavernijverleden nog altijd zichtbaar op Gouden Koets

16 sep. 2011 - 9:37

" Dan heb ik toch meer respect voor de aandacht die Roué Verveer voor dat slavernijverleden weet te trekken met zijn vijfdelige NTR televisieserie De Slavernij. " In de aankondiging van deze serie wordt de indruk gewekt dat we het slavernij-verleden pas hebben ontdekt. Niks is minder waar. De slavernij heeft sinds 1968 een centrale plaats in de weg-met-ons-belijdenis. Alsof slavernij door de Nederlanders is uitgevonden. Een paar feiten. 1) Het is zo oud als de mensheid 2) De transatlantische slavenhandel is door de Portguzen bedacht 3) De Britten en de Fransen waren de grootste slavenvervoerders. 4) De Afrikaanse vorsten waren grote slavenbezitters 5) De Arabische wereld was een van de grootste afnemers van Afrikaanse slaven. Zanzibar ws het centrum van de Arabische slavenhandel. 6) Binnen de grenzen van de Republiek mochten geen slaven worden verhandeld. Dit in tegenstelling tot Engeland en Frankrijk. Natuurlijk slavenhandel was een kerntaak van de WIC en de behandeling van slaven in Suriname en de Antillen is een donkere periode in onze geschiedenis maar om nu al het kwaad van de slavernij aan Nederland toe te schrijven gaat te ver. 5) De Arabische wereld heeft tot in de 20e eeuw slavernij