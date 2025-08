Slagter - Eus (0-0) Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 245 keer bekeken • bewaren

Agossie, de Hilversumse slangenkuil roert zich weer eens en de schandaalgeile pers meet alles kamerbreed uit. Een omroepbaasje uitte zijn ongenuanceerd ongenoegen, in beeld, op tv, over een medewerker. Niet slim. Het slachtoffer reageerde daar vervolgens op met een enorm statement (“..Ik denk met mijn advocaat na over eventuele stappen ”). Ook al niet slim. En waarom toch überhaupt al die vuile was naar buiten?

Ooit werden dergelijke onverkwikkelijkheden middels interne memo’s geregeld: Een pissig telefoontje, of een stevig gesprek met verzoenend biertje ‘na’ in De Jonge Haan, zo loste men in Hilversum problemen op. ‘Problemen’ overigens, waar de buitenwacht, de hoi polloi, u en ik dus, hoegenaamd helemaal niets mee te maken heeft.

Zomaar een zin uit de berichtgeving: “..uitlatingen van anderhalf jaar geleden over een filmpje van vermeend verbaal grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Mensen betwijfelen of de video echt bestaat”. Het maakt natuurlijk geen ene mallemoer uit of dit filmpje wel of niet bestaat, Van Nieuwkerk, Akyol of Slagter wel of niet deugen en wie hier het wenselijk gelijk aan zijn zijde heeft. Pers (én publiek!) willen bloed zien en de held van vandaag is de gehangene van morgen. Wie deugt en wie niet? (“..Wie geeft hier wie de beurt?!”, dank u Freek de Jonge).

”Het was veel beter geweest als ik dit persoonlijk aan Akyol had laten weten en niet via een interview op t.v.”, spijtbetuigt ome Jan. Ja, natuurlijk was dat beter geweest, maar nog beter was het geweest als die gewraakte uitspraken helemaal niet waren uitgezonden omdat de eindredactie van het programma Shownieuws zich even achter de oren had gekrabt. Een beetje fatsoen beschermt de onnozelen. Maar niets van dat alles. Het volk wil bloed en dan geeft Shownieuws bloed. Emmers vol, indien nodig.

Waarom bemoeit de huidige maatschappij zich zo tot in den treure met elkaar, komt dat opgefokte gedrag soms voort uit het feit dat we in dit stikvolle landje allemaal zo op elkaars bovenlip wonen? Nu de halve natie zich op ADHD- dan wel autisme beroept als oorzaak van zijn (on-)wenselijk gedrag lijkt het alsof de andere helft ontspoort door overmatig Red Bull-gebruik. Niemand is nog verantwoordelijk voor eigen korte lont. ‘Society is to blame’.

Zouden er nog Nederlanders bestaan die zich niet achtergesteld, aangevallen of buitengesloten voelen? Het lijkt immers een nationale tijdspassering zich gekwetst op te stellen (“..in rijen van vier”, dank u Jules Deelder) bij het minste geringste leed, zelfs als dat niet het eigen leed betreft.

Tel je zegeningen, kijk-es-om-je-heen, houd het hoofd koel en nog zowat goede raad van onze grootouders. Kwesties zijn nóoit belangrijk genoeg je zo vast te bijten of publiekelijk over straat te rollebollen dat levenslange stigma’s en stempels blijvend gevolg zijn.

Mijn hemel, bij hoeveel raden van toezicht, woordvoerders en ethische ‘grensbewakers’ moet Slagter door het stof voor er weer enigszins rehabilitatie gloort? Misschien had de man een slokje op of lag er onverteerd oud leed na te rotten. Misschien was ‘Eus’ net even te tegendraads, wie zal het zeggen. Volgens Slagter hebben inmiddels “..tientallen mensen” hun lidmaatschap bij MAX opgezegd, en dat alles gebaseerd op die ene faux pas. Fijn zulke trouwe leden. Schrijf de man een corrigerend mailtje lief publiek of stuur een sympathiebetuiging naar Eus die op zijn site, vanaf zijn vakantie-adres, liet weten “..op vakantie te zijn” maar zich toch “..genoodzaakt voelt om het een en ander recht te zetten of toe te lichten”, waarna een zevental (!) punten volgden.

Hoogtepunt van dat epistel vormt het slotbetoog:“ Ik vind het jammer dat de publieke omroep nu weer op deze manier in de media komt. De organisatie heeft het al zwaar en door dit soort privékwesties wordt het er niet beter op..”. Houd dan ook je mond en wees de wijste van de twee, of laat het even voor wat het is. Geen reactie is ook een reactie.