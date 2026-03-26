Slachtoffer toeslagenaffaire raakt uitkering kwijt omdat ze slachtoffer is van de toeslagenaffaire

Een Enschedese vrouw is haar uitkering kwijtgeraakt omdat ze een tegemoetkoming kreeg van de staat omdat ze slachtoffer is in de toeslagenaffaire. De vrouw kreeg 15.000 euro uitgekeerd omdat de staat te lang treuzelde met een schadevergoeding voor de vrouw. De gemeente beschouwt die dwangsom als inkomen en zette haar uitkering stop.

De Enschedese vond dat onrechtvaardig en stapte naar de bezwarencommissie. Die gaf haar gelijk en adviseerde de gemeente om de uitkering weer te hervatten. Die volgde dat advies niet op vanwege de aard van de tegemoetkoming die de vrouw had ontvangen, meldt Tubantia.

“De gemeente stelt ‘natuurlijk oog te hebben voor de situatie’ van de vrouw. Maar tegelijk moet zij zich houden aan de wet, en die zegt nu eenmaal dat een dwangsom tot haar vermogen hoort. Als zij een schadevergoeding krijgt, speelt dat probleem niet. Schadevergoedingen mogen slachtoffers van de Toeslagenaffaire houden naast een uitkering. Een dwangsom is iets anders, dat is gewoon extra geld.”

Dat de vrouw al eerder slachtoffer is geworden van onrechtvaardig en hardvochtig beleid, mag volgens de gemeente geen rol spelen.

“Als de gemeente daar rekening mee moet houden, kan de overheid nooit meer iets onplezierigs besluiten voor deze groep mensen, redeneert Enschede.”

