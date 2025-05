Slachtoffer klimaatcrisis sleept grote oliemaatschappijen voor de rechter

Op 28 juni 2021 overleed Juliana Leon (65) aan de gevolgen van een hittegolf die werd veroorzaakt door de klimaatcrisis. Ze kreeg tijdens een autorit last van oververhitting, zette haar auto aan de kant maar dat mocht niet meer baten. Hulpverleners die haar stoffelijk overschot uren later aantroffen stelden vast dat ze was overleden aan een lichaamstemperatuur van 43 graden. Er kwamen nog 200 andere mensen om het leven door de ongekende hitte in het noordwesten van de VS.

Zij verwijt de bedrijven dat ze jarenlang verzuimd hebben om de samenleving te waarschuwen voor de gevaren van klimaatverandering, veroorzaakt door CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen. Daarnaast worden de bedrijven aangeklaagd omdat ze jarenlang publiciteitscampagnes hebben betaald met als doel wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van klimaatverandering in twijfel te trekken. De zaak is een enorme stap in de trend om fossiele energiebedrijven verantwoordelijk te houden voor hun rol in klimaatverandering, schrijft de New York Times.