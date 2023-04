Slachterijen overtreden de wet en laten varkens onnodig lijden, inspectie komt pas volgend jaar in actie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 292 keer bekeken • bewaren

Slachthuizen overtreden de wet door het mengen van groepen varkens. Dit concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Wakker Dier. De NVWA wist hiervan, en erkent dat er niet op wordt gehandhaaft. Volgens een woordvoerder gebeurt dat vanaf volgend jaar zomer wel en zal er vanaf dan gecontroleerd worden op het bij elkaar zetten van verschillende groepen varkens.

Directeur Anne Hilhorst van Wakker Dier zegt dat om een handhavingsverzoek was gevraagd omdat het mengen van varkens die elkaar niet kennen leidt tot rangordegevechten, met stress, pijn en vaak verwondingen tot gevolg. "En het is illegaal. Aanpakken dus." In de veehouderij leven varkens vaak in groepen van acht tot twaalf dieren. Wakker Dier stelt dat binnen zo’n groep een stabiele sociale rangorde bestaat. "Maar als zij in contact komen met onbekende varkens, ontstaat vaak een gevecht om de onderlinge hiërarchie te bepalen."

Wakker Dier is blij dat het probleem nu wordt erkend, maar begrijpt niet waarom de NVWA het samenvoegen van groepen varkens pas vanaf volgend jaar augustus aanpakt. Volgens een woordvoerder van de NVWA is dat "om de slachthuizen de tijd te geven bouwtechnische aanpassingen te doen, zodat ze groepen varkens kunnen gaan scheiden". Die extra tijd zou nodig zijn, "want het is niet gemakkelijk om aan grondstoffen voor verbouwingen te komen".

Als de NVWA in de periode tot augustus 2024 overtredingen in varkensslachthuizen constateert, worden die wel opgetekend met het oog op latere controles.

Het is het zoveelste voorbeeld van slachthuizen die de wet overtreden en dieren mishandelen. Ook Karen Soeters van Animals Today vraagt al langere tijd om strengere controle vanuit de NVWA en maatregelen tegen overtreders. In een opiniestuk op Joop riep Soeters vorige maand op tot een parlementaire enquête "over het falend toezicht op dierenwelzijn in al zijn facetten".