Kinderboek brengt kindertjes binnen de kortste keren in slaap

Je komt uitgeput van werk en het kroost wil na het eten de slaap maar niet vatten. Een ongetwijfeld bij vele ouders bekend rampen-scenario. Zweedse psycholoog Carl-Johan Forssen Ehrlin heeft daar dé oplossing voor. Zijn boek doet kinderen in slaap vallen en is prompt een bestseller.

In het boek The Rabbit Who Wants To Fall Asleep wordt gebruik gemaakt van psychologische technieken met speciale zinsconstructies en hypnotische woorden. De truc is om het traag en al geeuwend voor te lezen waardoor de kinderen het gedrag vanzelf imiteren en zo al snel de oogjes en snaveltjes sluiten. Het boek is een groot succes en het is voor het eerst dat een in eigen beheer uitgegeven titel de bestsellerlijst van Amazon aanvoert.