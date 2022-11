Sla de wolven, herder! Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 327 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

Is Nederland recent een Wolvenland geworden? Welnee, Nederland was dat altijd al.

'Sla de wolven, herder!' is de titel van een ooit veel gelezen roman van Theun de Vries. Die titel hanteer ik hieronder als leidraad in het huidige Discours over de Wolf.

De terugkeer van de Wolf (Canis Lupus) in Nederland (na 150 jaar!) wordt luid toegejuicht door een club enthousiaste lupofielen. Een lupofiel is iemand die van wolven houdt. De lupofiel heeft dan ook aan twee Sprookjes een grondige hekel. 'Roodkapje en de Wolf' en 'De Wolf en de 7 Geitjes. Want daarin blijkt zijn lievelingsdier de verpersoonlijking van het kwaad.

Onterecht, vindt de lupofiel. Want de wolf is juist bij uitstek een sociaal dier en... mensenschuw. Helaas, ook de lupofielen blijken ons sprookjes te vertellen. Want de werkelijkheid is anders. De wolf laat momenteel een spoor van dode schapen achter. En er is inmiddels ook een pony gedood en een (pas geboren) kalf. En mensenschuw blijkt hij ook al niet. Hij wordt door fietsers in de Veluwe op de fietspaden aangetroffen. .

Is Nederland recent een Wolvenland geworden? Welnee, Nederland was dat altijd al. Ook in de tijd dat de wolf in het Nederlandse landschap ontbrak, was Nederland niettemin toch een Wolvenland. En vandaag de dag is Nederland meer Wolvenland dan ooit!

Ik doel hier op een speciaal soort wolven onder ons in Nederland, de geldwolven. Allereerst onze bankiers. Types die zichzelf almaar fêteren met bonussen en gouden handdrukken. Zeer ten onrechte. Nederland is mede dank zij hun disfunctioneren een narcostaat. De revenuen (maffiageld!) van 'het witte spul' (cocaïne) dat in Rotterdam continu de haven binnenkomt, worden in Amsterdam, op de Zuidas, witgewassen.

Vervolgens heb je dan de wolven in schaapskleren. Al die bestuurders van onze ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en woningbouwverenigingen die zichzelf salarissen hebben toegemeten ver boven de Balkenende-norm!

En dan heb je ook nog Sywert de mondkapjeswolf...

Gelukkig hebben we als premier een gerenommeerd kenner van geitenpaadjes. Mark Rutte weet vast wel een geitenpaadje te vinden om de wolf af te voeren. Maar dan ook doorzetten, Mark! Niet alleen de gewone wolf, àlle wolven! Als je dat lukt, kun je eindelijk met opgeheven hoofd je eigen geitenpaadje inslaan.