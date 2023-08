Sjoerd Sjoerdsma (D66) verlaat Kamer: 'Nog optimistisch en dat blijf ik graag' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2059 keer bekeken • bewaren

De massale leegloop in de Tweede Kamer zet voort. Ook D66'er Sjoerd Sjoerdsma keert na de verkiezingen van november niet terug. Dat schrijft hij op X, voorheen Twitter. Sjoerdsma was sinds 2012 lid van de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bezighield met buitenlandse zaken. In een brief op X zegt Sjoerdsma dat hij optimistisch uit de Kamer vertrekt, hoewel hij zegt te beseffen dat "onze democratie niet onkwetsbaar is".

Over die gevaren voor de democratie schrijft hij:

"Als woordvoerder buitenland zie je zorgwekkende trends in andere landen nog voordat ze overwaaien naar Nederland. Zelfs bij democratische bondgenoten glijdt de maatschappij snel af als politici elkaar enkel nog benaderen als vijanden, als feiten verworden tot onderwerp van spot, als rechters worden aangevallen en als journalisten de waarheid niet meer (durven te) brengen. Het zijn ontwikkelingen die inmiddels helaas ook in Nederland zichtbaar zijn."

Als buitenlandwoordvoerder liet Sjoerdsma zich geregeld horen over misstanden in landen als China en Rusland. Zo diende hij een motie in om de onderdrukking van de Oeigoerse minderheid als genocide te bestempelen, waarna China sancties tegen Sjoerdsma instelde.

Ook kwam hij op een zwarte lijst van Rusland terecht, waarschijnlijk door zijn kritiek op het land vanwege MH-17 en zijn werk aan een wet tegen schenders van mensenrechten. De wet werd vernoemd naar de advocaat Sergei Magnitski, die door de Russische politie maandenlang onder erbarmelijke omstandigheden werd vastgehouden en vervolgens overleed in zijn cel.

Sjoerdsma was campagneleider tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen haalde de partij, met Sigrid Kaag als lijsttrekker, het beste resultaat ooit met 24 zetels. Tijdens de formatie daarna raakte Sjoerdsma in opspraak, nadat hij een roddel over verkenner Johan Remkes had verspreid met D66-persvoorlichters. Volgens hen had Remkes tijdens formatiegesprekken te veel gedronken. Na zware kritiek maakte Kaag excuses.

De D66'er schuwde de aanvaring met extreemrechtse partijen in de Tweede Kamer ook niet. In 2021 wierp FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen hem tijdens een coronadebat toe: "uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen". In zijn afscheidsbrief noemt Sjoerdsma "de antidemocratische rechtsextremisten het betonrot in ons democratische fundament".