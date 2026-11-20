Sinterklaas is gewoonweg altijd fantastisch Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 102 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Het fenomeen ‘Sinterklaasfilm’ startte ooit bij kinderzender JETIX. Zij ontwikkelden in belangrijke mate Sinterklaasformats als ‘De Club van Sinterklaas’, een gigantisch kinderspektakel in Ahoy, allerlei spin-off en merchandise. Uiteraard volgden een hele trits aan Sinterklaasfilms en ineens had Nederland de officiële televisieKlaas en een commercieel broertje die hem naar de kroon stak en er met de grote centjes vandoor ging.

Los van de ontroerende BosBros. productie (van Burny Bos) ‘Het paard van Sinterklaas’ werd het dus van commercieel hout zaagt men vette planken. Commercie verplat en daar was JETIX natuurlijk ook op ingericht. (Een schaamtevolle bekentenis: ooit was ik zijdelings zelfs betrokken bij de mogelijke ontwikkeling van een online-Sinterklaaswereld waardoor de kleintjes Sinterklaas en zijn Pieten het hele jaar door konden bezoeken (!). Het onzalige idee sneuvelde gelukkig in de schetsfase en ik ontsnapte slechts ternauwernood aan een enkele rit Madrid per jute zak).

Tot zover de opkomst van commerciële Sinterklaasfilms. Toen was daar echter ineens eigenaar Disney die schoon genoeg had van allerlei Europese inmenging. De zender werd omgedoopt in Disney XD en alle niet-Disneycontent, waaronder bijzonder succesvolle Europese series én de Sint, werden in éen keer aan de kant geveegd.

Nieuwe producenten roken hun kans en borduurden voort op het JETIX-succes zodat Sinterklaasfilms inmiddels een apart genre binnen de vaderlandse kinderfilmproductie vormen.

Onlangs vroeg filmrecensent Joost Broeren-Huitenga (Filmkrant) zich af waarom die films eigenlijk zo zelden gerecenseerd worden; “..terwijl de films een vast onderdeel van de Sinterklaastraditie werden, groeide het Sinterklaasfeest uit tot een van de heetst bevochten frontlinies in onze poldervariant van de culture wars. Op t.v. neemt het alom gewaardeerde ‘Sinterklaasjournaal’ dat al jaren op humoristische en kindvriendelijke manier op de korrel…”. Als redenen voert hij onder meer aan het ongebreidelde productplacement, het gebruik van BN’ers en de dubieuze politieke lading die sommige scripts vertonen.

Gevraagd naar een reactie, antwoordde de Sint aldus:

Verhalen met meerdere lagen,

zijn er om ouders te behagen.

Maar voor Sint en Piet,

hoeft die onzin allemaal niet.

Eerder in hetzelfde stuk gaf Broeren-Huitenga gelukkig zelf al het antwoord; “…net als voor pepernoten is het recept altijd hetzelfde en zijn de ingrediënten relatief bescheiden-waarom zou je morrelen aan een klassieker…”.

Het is de kern waar alles om draait en zeker waar het kinderen aangaat die het liefst hetzelfde, onveranderlijke verhaaltje keer op keer op keer voorgeschoteld krijgen. Natuurlijk zijn de Sinterklaasfilms adembenemend saai en voorspelbaar. Flauw en melig zou men zelfs mogen constateren, ware het niet dat die films helemaal niet voor recensie-lezende volwassenen bedoeld zijn.

De commerciële oorsprong van de wereld van Sinterklaas, zoals JETIX dat verhaaltje vereenvoudigde voor film en tv, is voor volwassenen nauwelijks om aan te zien en daardoor feitelijk niet te recenseren (het zou elk jaar maar dezelfde, nutteloze recensie opleveren).

In het fantasievolle Sinterklaas-universum is alles godzijdank van suikergoed en marsepein, grote mijnheren en mevrouwen zijn stout, saai danwel kwaadwillend (boeven!), Pieten dom en lollig en de Sint zelf, éen en al eeuwige goedheid. Zo zien kinderen dat graag, véel en méer van dezelfde zoete peperkoeken-waarheid. Ze hebben nog een volwassen levenlang voor de boeg om de echte wereld te leren kennen. En die is grauw genoeg.

Leve Sinterklaas!

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