Sint Maarten gaat excuses voor slavernij maandag niet accepteren

De premier heeft Den Haag deze week in een brief uitleg gevraagd over de invulling van 19 december. Daar is nog niet op gereageerd. ,,We zullen afwachten wat het excuus inhoudt’’, zegt Jacobs. ,,En we wachten op een antwoord op onze laatste brief. Maar we zullen ons er beleefd tegen verzetten.’’ (…) Op Sint Maarten zijn geen discussiebijeenkomsten of parlementaire debatten geweest over het slavernijverleden en excuses. Pas afgelopen woensdag kwam er vaart in de politieke discussie, na de petitie van One SXM. De organisatie lichtte die in het parlement toe, waarna verschillende parlementsleden bij de regering erop aandrongen de excuses niet te te accepteren. Premier Jacobs refereerde in haar reactie daarop aan een overleg van de Antilliaanse eilanden met Van Huffelen, op 23 november op Curaçao. ,,Ze zag de weerstand van Sint Maarten en andere groepen in het koninkrijk die verontrust zijn over de haast waarmee de excuses worden voorgesteld’’, zegt Jacobs. ,,Sint Maarten moet de gelegenheid hebben om hierover te overleggen, onderzoek te doen en een standpunt in te nemen.’’