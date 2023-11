Sint komt altijd terug Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Ga zitten in een comfortabele stoel, een kopje hemelse cacaodrank, en laten we het hebben over Sinterklaas en zijn kleurrijke gezelschap, de Pieten. Want het is weer die tijd van het jaar.

Sinterklaas en zijn Pieten zijn als de gasten die onaangekondigd, maar verwacht, aan je deur staan nét als je thuis bent. Ze brengen de zeewind mee, net zo fris als een nieuw idee, en in hun spoor laten ze een lucht van speculaas, kruidnootjes en gezelligheid achter.

Het weerzien met de goede oude Sinterklaas en zijn vrolijke Pieten, hoe ze er ook uit mogen zien, is als het doorbladeren van een oud sprookjesboek waar je het stof afblaast en de magie uit de pagina's je tegemoet springt. Maar dit is geen sprookje, en daar heb je de neergezette knellende schoenen die om de hoek komen kijken.

Een eeuwenoud feest dat in het middelpunt van een pittige discussie staat, het is alsof je grootmoeder's geliefde appeltaartrecept ineens verandert in een red-velvet appeltaart. Verrassend? Jawel. Verwarrend? Absoluut. Maar smaakt het nog steeds verrukkelijk? Zeker weten!

En net als die taart blijft de essentie onveranderd. Het gaat bij het Sinterklaasfeest om de sprankeling in de ogen van de kinderen, de gretige handen die naar een handvol pepernoten reiken, de spanning van schoenen zetten die niet knellen en de prachtige versjes, nog knap gemaakt ook!

Moeten we dan maar niet gewoon gaan genieten van de chocoladeletters, marsepein en het plezier van geven, ongeacht de kleur van de Piet? Misschien wel. Want zoals het gezegde luidt, de mooiste dingen in het leven zijn geen dingen, het zijn momenten, emoties en pepernoten... Vooral pepernoten!