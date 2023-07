Sinéad O'Connor (56) overleden Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1776 keer bekeken • bewaren

Sinéad O’Connor, de Ierse zangeres die wereldberoemd werd met onder meer Nothing Compares 2 U, is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Irish Times. Een doodsoorzaak is nog niet bekend.

De zangeres uit Dublin heeft 10 studioalbums gemaakt en werd eerder dit jaar nog gelauwerd bij de RTÉ Choice Music Awards. Ze ontving daarbij een daverend applaus nadat ze de prijs die werd toegekend voor I Do Not Want What I Haven’t Got opdroeg aan alle leden van de Ierse vluchtelingengemeenschap. Ierland kampt net als veel Europese landen met toenemende vreemdelingenhaat, vooral gericht tegen vluchtelingen. "Jullie zijn zeer welkom in Ierland. Ik hou veel van jullie en ik wens jullie geluk," sprak ze tot de vluchtelingen.

In 2018 bekeerde ze zich tot de islam en veranderde haar naam in Shuhada Sadaqat maar bleef optreden onder haar artiestennaam Sinead O'Connor.

Sinéad O'Connor laat drie kinderen na. Haar zoon Shane pleegde vorig jaar op 17-jarige leeftijd suïcide. Ook O'Connor worstelde al lang met haar mentale gezondheid. De zangeres kreeg op het toppunt van haar roem met een golf van conservatieve en religieuze haat omdat ze op het podium uit protest een foto van de paus verscheurde.

Het Uur van de Wolf zond eerder dit jaar de documentaire Sinéad O'Connor - Nothing Compares uit. Die is nog te zien op NPO Start.