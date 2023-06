Silvio Berlusconi, mediamagnaat, oud-premier van Italië en fraudeur, op 86-jarige leeftijd overleden

12 jun. 2023 - 10:23

Functie elders voor bunga-bunga Berlusconi. Hij is dood. Een van de grootste Italiaanse witteboordencriminelen is gesneefd in eigen drek. De man die politicus werd om aan het Italiaanse rechtsysteem te ontsnappen en het vervolgens zodanig verkrachtte dat hij premier kon blijven om aan de gevangenis te kunnen blijven ontsnappen. Pikmans die zijn 5e extremiteit graag in jonge kids doopte, zou hij gemist worden op het criminele toneel? Bunga-bunga, maar niet in de hemel, eikel.