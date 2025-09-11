Sigrid Kaag: Moreel kompas ontbreekt bij VN-lidstaten om genocide in Gaza te stoppen

Deze zomer maakte oud D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag bekend dat ze haar werk als VN-gezant in Gaza neerlegt. In die hoedanigheid was ze getuige van het Israëlische geweld, de vernielingen en de humanitaire crisis waarmee de Palestijnen dagelijks te maken hebben. Aan tafel bij Pauw & De Wit sprak Kaag woensdagavond openlijk over de moeilijkheden die ze ervoer: ondanks haar inzet voor hulpverlening, wederopbouw en het vredesproces wist ze niet de doorbraken te bereiken waarop ze had gehoopt.