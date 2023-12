Sigrid Kaag geeft ministerschap op, gaat voor VN hulp bieden aan Gaza

26 dec. 2023 - 19:21

Mooi voor Kaag na het mislukte D66 'nieuw leiderschap' en rampzalig verlopen Minister van Financien. Zij brengt diplomatieke kennis en kunde van het gebied ik verwacht dat zij hier succesvol kan zijn mits zij de (moreel) corupte UNWRA kan aanpakken, want die hebben meer kwaad dan goeds gebracht in Gaza. Getuige het feit dat zij wisten van de Hamas tunnels, verblijfplaatsen Israelische gijzelaars, opbergplaatsen van wapens, Hamas lesmethodes etc. Kortom: een ' hell of a job voor Kaag"., good luck. En een mooie potentiele opstap naar het VN voorzitterschap of zouden de vrouwonvriendelijke Staten in het Midden Oosten daar voor kunnen liggen?