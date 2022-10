'Sigrid Kaag en Sjoerd Sjoerdsma hebben eieren gelegd waaruit woke-mensen zijn gekropen'

Het gaat al sinds maandag over de uitlatingen van Thierry Baudet die blijkbaar gelooft dat de wereld door reptielen wordt geregeerd. Marcel van Roosmalen doet ook een duit in het zakje:

"Natuurlijk is Sigrid Kaag een slang die steeds vervelt. En Rutte is een robot. En Wopke Hoekstra is een vleermuis, kijk maar naar die gore kromme oren. De rest van het kabinet bestaat uit kabouters. Ik werk bij BNNVARA, een omroep die door D66 is geïnfecteerd. Sigrid Kaag en Sjoerd Sjoerdsma zijn hier op een middag komen kronkelen en hebben eieren gelegd waaruit woke-mensen zijn gekropen."