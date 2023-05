‘Sifan Hassan is een rolmodel voor de coalitie: niet lullen maar lopen’

24 apr. 2023 - 19:14

Ik zal wel weer te nuchter zijn hier voor... Knap een marathon winnen, zeker. Maar dat is alles. Wat is het maatschappelijk nut als wij voorbeeldig er ons op toeleggen om lange stukken te rennen? Topsport is niet gezond. Zitten we werkelijk op al die snelle mensen te wachten waarvan er maar één de snelste kan zijn? Het merendeel valt buiten de boot. Bepaald geen goed rolmodel. Weet je wat we wel nodig hebben? Beta's. Slimme mensen die technologische oplossingen bedenken voor de problemen. Dat malariavaccin bijvoorbeeld. Of mensen die goed met hun handen kunnen werken, want er moet een hoop aangepast worden in dit land. Mensen in de verzorging: idem. Dus wetenschappers, monteurs en verplegend personeel zijn beter rolmodellen. Ook als je niet bij de beste 3% bent, ben je nuttig.