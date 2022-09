Sier Amsterdam met een straatnaam in Farsi, uit solidariteit met Iraniërs Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

Mina Saadadi Specialist in opzetten van niche media

Nu de wereld de moed en het verzet van de Iraanse bevolking bewondert, is het misschien tijd om ook onze geschiedenis in de stad zichtbaar te maken.

Geachte burgemeester,

Beste Femke,

Zoals u weet, is Iran de afgelopen weken in rep en roer. De brute moord op 22-jarige Mahsa Amini, schok niet alleen haar Koerdische stad, maar de hele wereld.

Rouw maakte heel gauw plaats voor vastberadenheid en moed. In meer dan negentig steden gingen haar leeftijdgenoten de straat op, namen hun verplichte hoofddoek af en knipten hun haar uit protest. Om te laten zien dat een stukje haar, vrouwen in Iran hun leven kan kosten. Historische scenes waren op straat te zien: dansende jonge vrouwen die voor het eerst op straat in een kring elkaars hand vasthielden en vrijheidsliedjes zongen. Alsof De Dans van Matisse tot leven was gekomen in de straten van Iran.

Wereldwijd gaan Iraniërs massaal de straat op om hun solidariteit te tonen met moedige vrouwen. De Koerdische leus Zhen, Zhian, Azadi of Vrouw, Leven, Vrijheid is nu al in diverse talen een begrip geworden. Afgelopen weekeinde vormden Iraniërs een rij van 2,5 kilometer langs de Golden Gate in San Francisco. Ook waren er historische opkomsten in Berlijn, Wenen, Istanbul, Stockholm, Toronto en honderden andere steden.

Nederland is geen uitzondering. De afgelopen weken zijn er tientallen demonstraties gehouden door Iraniërs en er staan er nog meer op de agenda. Met vijfduizend Iraniërs is Amsterdam altijd het middelpunt geweest van vele demonstrerende Iraniërs, eerst tegen de Iran-Irakoorlog, later tegen de brute executie van meer dan drieduizend politieke gevangenen, en vaak tegen de systematische schending van mensenrechten en vrouwenrechten in Iran. Ik ben zelf een van velen die regelmatig op de Dam hebben gestaan, in het begin met een spandoek vol met taalfouten. Ondanks onze actieve rol, zijn onze geschiedenis en onze voetsporen in de stad onzichtbaar. Als Amsterdammers zijn we altijd solidair geweest met bevolking van Iran, met onze zussen, broers, opa's en oma's die al decennialang voor vrijheid vechten. Dat verdient een plek in het geheugen van de hoofdstad.

Nu de wereld de moed en het verzet van de Iraanse bevolking bewondert, is het misschien tijd om ook onze geschiedenis in de stad zichtbaar te maken door het benoemen van een straat of plein naar Azadi (vrijheid). Het woord Azadi definieert tevens vele historische momentums wanneer de bevolking in opstand komt en snakt naar vrijheid.

Zo’n gebaar van een wereldstad als Amsterdam is een mooi teken van solidariteit met moedige Iraniërs en een voorbeeld voor de wereld. Dit siert gewoon de hoofdstad.

Met vriendelijke groeten,