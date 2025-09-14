Sie sind wieder da: Extreemrechtse AfD drie keer zo groot geworden in Noordrijn-Westfalen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 277 keer bekeken • bewaren

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) is zondag meer dan drie keer zo groot geworden in de lokale verkiezingen in Duitslands grootste deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat direct aan Nederland grenst. De AfD sprong van 5,1 procent in 2020 naar 16,5 procent nu. Dat meldt The Guardian. Het CDU van bondskanselier Friedrich Merz behaalde weliswaar 34 procent van de stemmen, maar dat blijft daarmee gelijk aan hun historisch slechtste resultaat uit 2020. Deze verkiezing wordt gezien als Merz' eerste grote electorale test sinds hij vier maanden geleden aantrad.

Noordrijn-Westfalen, waar bijna een kwart van alle Duitsers woont, geldt als graadmeter voor heel Duitsland. Bijna 14 miljoen stemgerechtigden ging naar de stembus voor de verdeling van 20.000 zetels in meer dan 320 gemeenteraden. Het CDU wist ondanks een opnieuw tegenvallend wel de grootste partij te blijven, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD 22,5%). AfD wist te profiteren van zware verliezen voor de Groenen en de liberale FDP.

De uitslag toont aan dat de AfD ook in het westen van het land terrein wint, na eerdere successen in voormalig Oost-Duitsland. Duitse partijen hebben een zogenaamde "brandmuur" ingesteld, een cordon sanitaire tegen elke vorm van samenwerking met de rechtsextremisten. Analisten vrezen dat hoe meer lokale posities de AfD verovert, hoe moeilijker het voor mainstream partijen wordt om die brandmuur vol te houden.