Sicilië nu: wanneer rampen geen nieuws meer zijn Opinie

Bart Top

Afgelopen week heeft de cycloon Harry de kusten van Sicilië, Sardinië en andere delen van Italië verwoest. Ook op Malta en in Spanje richtte de superstorm grote schade aan.

Alleen al op Sicilië beslaat de directe schade minimaal twee miljard euro. Stranden zijn verdwenen, de belangrijke treinverbinding Messina-Catania is deels in zee gestort. Havens, boulevards zijn vernietigd, ontelbare boten, huizen en restaurants vernield of zwaar beschadigd.

Het duurde 4 dagen voor premier Meloni de noodtoestand uitriep, de aandacht in Noord-Italië was beperkt. In Nederland werd door bijna geen medium melding gemaakt van deze ramp die het sociale leven, de economie en het toerisme in deze streken zwaar aantast. Dat er geen doden zijn gerapporteerd mag een wonder heten, maar veel mensen zijn alles kwijt.

Pas toen in de buurt van Caltanisetta een heel dorp, Niscemi, begon af te kalven vanwege de overvloedige regenval waarmee storm Harry gepaard ging, kwam er wat nieuws op gang. De spectaculaire beelden van de verzakking van het klif bleken meer in gang te zetten dan de tot 16 meter hoge golven die zich op de kust stortten van de week ervoor.

Wat al helemaal geen aandacht trok was dat in diezelfde storm zeer waarschijnlijk honderden migranten zijn verdronken. De Italiaanse hulporganisatie Alarm Phone meldt dat een schip met 51 mensen is vergaan dat tijdens de storm vanuit de haven van Sfax, Tunesië vertrokken was. Een geredde kon vertellen hoeveel mensen er aan boord waren geweest. Volgens Alarm Phone was deze boot de dag ervoor vertrokken samen met drie andere boten met in totaal 150 mensen aan boord. Alle slachtoffers worden sindsdien vermist. Zoeken is vanwege de barre omstandigheden bijna onmogelijk.

Waarschijnlijk is het erger. Er zouden nog acht andere schepen vanuit de haven van Sfax vertrokken zijn, met ongeveer 380 mensen aan boord. Ook die zijn als vermist opgegeven.

Ook de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is zeer bezorgd over deze meldingen. Zij gaat ook uit van honderden vermisten als gevolg van de cycloon.

Waarom een treinramp met 50 doden in Spanje wel aandacht kreeg, maar deze verwoestende storm met zoveel impact en nog veel meer doden niet, is niet gemakkelijk te verklaren.

Maar het is wel verontrustend, omdat het lijkt dat we blind zijn voor rampen die binnen de Europese Unie plaatsvinden, maar blijkbaar niet onze aandacht nodig hebben. Of is het angst dat zo’n storm ons een dezer dagen ook kan treffen? De Nederlandse journalistiek heeft hier in elk geval wat uit te leggen.