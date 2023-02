Shula Rijxman (D66) stopt als wethouder in Amsterdam Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 515 keer bekeken • bewaren

Shula Rijxman (D66) legt haar functie als wethouder in Amsterdam na acht maanden neer. Dat maakt ze bekend in een brief aan de gemeenteraad en de burgemeester. ‘’Het wethouderschap in Amsterdam past minder goed bij me, dan ik van tevoren heb gedacht. Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken’’, aldus Rijxman.

De D66’er was in het begin ‘’zeer gemotiveerd’’ om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van Amsterdam. ‘’Ik ging ervan uit dat daarbij mijn ervaring als ondernemer en bestuurder in combinatie met die van de mensen die al langer werken in het publieke bestuur een meerwaarde zou opleveren.’’ Ze schrijft tot de conclusie te zijn gekomen dat er ‘’onvoldoende ruimte is om de dingen te doen op een manier die effectief is en die aansluit bij wie ik ben en wil zijn.’’

Daarnaast zegt ze te vaak onderwerp van het gesprek te zijn. Daarmee doelt Rijxman op het feit dat ze in opspraak raakte, doordat ze tijdens haar voormalige functie als NPO-voorzitter niet had gemeld een relatie te hebben met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook had ze niet laten weten dat ze in 2017 op vakantie was geweest met toenmalige Media-staatssecretaris Dekker. NPO-voorzitter Leeflang zei daarop dat Rijxman mogelijk de gedragscode voor bestuurders van de NPO had geschonden.

Burgemeester Halsema liet namens het stadsbestuur weten het besluit van Rijxman te respecteren. "Wij hebben waardering voor het werk dat ze heeft verricht om Amsterdam vooruit te helpen en vinden het jammer dat ze vertrekt. Het vraagt moed om een prominente functie in het openbaar bestuur te aanvaarden, maar ook om te erkennen dat een rol niet bij je past."