Sheryl Crow verkoopt haar Swasticar en doneert opbrengst aan publieke omroep

Wanneer rechtsextremisten ergens de overhand krijgen, is een van de eerste stappen altijd om onwelgevallige media de mond te snoeren. De grootste boosdoener is daarbij meestal de publieke omroep, die niet in handen is van miljardairs die vooral bij de heersende macht in het gevlij proberen te komen. Publieke omroepen NPR en ook PBS waren Trump een doorn in het oog vanwege de kritische berichtgeving over zijn beleid, en dus wil hij alle overheidsfinanciering stopzetten.