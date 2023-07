Shell wil wereldwijde emissiehandel

13 nov. 2009 - 14:19

Het doet me denken aan een contactadvertentie van een aantal jaren geleden: "Boer zoekt boerin met eigen melkquotum" Ook in dit geval is er sprake van een foefje om toch meer te kunnen produceren en toch een boete te ontlopen. Een slechte zaak dus. Het is beter quota's vast te stellen met verplichte reductie en waarbij de boetes véél hoger zijn dan dat je met de meerproductie zou kunnen verdienen.