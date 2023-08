'Shell wil Nigeriaanse olievelden verkopen'

Nigeriaanse regering wil regels invoeren zodat een groter deel van de oliesector in handen komt van binnenlandse bedrijven



Olieconcern Shell is van plan olievelden in Nigeria te verkopen ter waarde van 5 miljard dollar. De verkoop zou samenhangen met het voortdurende geweld en strengere voorwaarden voor buitenlandse oliemaatschappijen in Nigeria. Dat meldde de Britse zondagskrant Sunday Times.

Volgens de Sunday Times gaat het om onshore-olievelden en velden die nog ontwikkeld moeten worden. Ze liggen hoofdzakelijk in het westen van Nigeria. Shell zou niet van plan zijn offshore-velden te verkopen. Mogelijke kopers zijn onder meer de Chinese oliemaatschappij Sinopec en het Nigeriaanse Oando. De Nigeriaanse regering wil volgende maand regels invoeren zodat een groter deel van de oliesector in handen komt van binnenlandse oliebedrijven. Shell is de grootste westerse oliemaatschappij in Nigeria en al 70 jaar aanwezig in het West-Afrikaanse land. Er hebben al jaren geregeld aanslagen op oliepijpleidingen en ontvoeringen van oliewerkers plaats, vooral in de Niger Delta. De rebellen in Nigeria zeggen onder meer te strijden tegen aantasting van het milieu door buitenlandse oliemaatschappijen en uitbuiting van de lokale bevolking.