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Shell en ExxonMobil plunderen NAM-kas waaruit compensatie moet komen voor slachtoffers aardbevingsschade

Actueel
Vandaag
leestijd 1 minuten
306 keer bekeken
ANP-556289251

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) keert een dividend van 1,4 miljard euro uit aan Shell en ExxonMobil. Dat heeft het FD ontdekt na bestudering van het jaarverslag over 2025. Een jaar eerder was er al 3 miljard naar de olie- en gasbedrijven gegaan.

De uitkering is in strijd met afspraken die met de overheid zijn gemaakt. Er moet voldoende geld in kas blijven om de slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen te compenseren.

BNR schrijft:

Om deze reden mocht de solvabiliteit van de NAM dan ook nooit onder de 25 procent schieten. Door deze dividenduitkering duikt deze solvabiliteit nu alleen wel onder deze grens, aldus de NAM in het jaarrapport. Er wordt zelfs geschreven dat het eigen vermogen negatief zou kunnen worden.

Hoogleraar bestuurskunde Herman Bröring waarschuwt dat het gevolg kan zijn dat uiteindelijk de belastingbetaler moet opdraaien voor de schade.

Meer over:

actueel, shell, nam, exxonmobil, aardbevingen groningen

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