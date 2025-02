Sheila Sitalsing bij herdenking Februaristaking: Partijen 'die wortelen in het fascisme' winnen aanhang Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Bij de herdenking van de Februaristaking in Amsterdam heeft journalist en columnist Sheila Sitalsing het belang van herdenken en verzet benadrukt, juist in deze tijd. In haar toespraak bij het standbeeld van De Dokwerker, waar aanwezigen dinsdagmiddag stilstonden bij de massale verzetsactie tegen de Duitse bezetter in 1941, legde ze een link met het heden. "We kunnen niet doen alsof er niet van alles aan de hand is, dat van alles te maken heeft met de reden dat we hier staan", aldus Sitalsing. Aanleiding voor de staking op 25 en 26 februari 1941 was een razzia in de stad waarbij 389 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd.

Volgens Sitalsing is 84 jaar "helemaal niet zo lang geleden, soms voelt het als gisteren, soms als vandaag". Zo zijn volgens haar "intimiderende bullebakken" zich het wereldtoneel aan het toe-eigenen, wordt de internationale democratische rechtsorde aangevallen en winnen partijen "die wortelen in het fascisme of die hun inspiratie ontlenen aan onderdelen van het gedachtegoed" aan aanhang. "We horen hoe woorden van uitsluiting en haat weer de taal binnenkruipen, woorden die een zondebok zoeken en bang en boos maken", sprak Sitalsing. "En hoe de woorden die voeding geven aan vrouwenhaat en aan vreemdelingenhaat griezelig veel lijken op de woorden die het web vormen van de Jodenhaat."

Omdat de mens hardleers is en snel vergeet, heeft herdenken zin, zo zei Sitalsing op het Jonas Daniël Meijerplein, waar honderden aanwezigen waren, onder wie burgemeester Femke Halsema en wethouder Marjolein Moorman. "Opdat we niet vergeten waar een mens toe in staat is, wanneer hij of zij bereid is alles op het spel te zetten, het eigen lijf incluis, om op te komen voor de ander. Opdat we niet vergeten dat verzet een keuze is."