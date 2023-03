Sharon Stone verloor voogdij over zoon nadat rechter vagina-scène Basic Instinct tegen haar gebruikte Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

Sharon Stone verloor de voogdij over haar zoon vanwege de beroemde scène uit de film Basic Instinct (1992) waarbij haar vagina in beeld is. Dat heeft de actrice gezegd in een podcast. Volgens Stone vroeg de rechter aan haar destijds vierjarige zoontje of hij wist dat zijn moeder “seksfilms” maakte.

In 2004 was Stone verwikkeld in een echtscheiding met haar inmiddels ex-man Phil Bronstein. Vier jaar eerder had het stel hun zoon Roan geadopteerd. Tijdens de rechtszaak werd de fameuze filmscène tegen Stone gebruikt als zogenaamd bewijs dat ze geen goede moeder voor het kind kon zijn. De rechter nam Stone de voogdij af en stelde een bezoekregeling in. Later dat jaar moest Stone worden opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen, naar eigen zeggen als gevolg van de rechterlijke uitspraak.