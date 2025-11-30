Sharon Dijksma hekelt laffe houding kabinet bij bedreiging lokale bestuurders door rechtsextremisten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

Dat het dubbeldemissionaire rompkabinetje van VVD en BBB onder aanvoering (nou ja) van Dick Schoof akelig stil blijft als het gaat om de bedreiging en intimidatie van burgemeesters, wethouders en raadsleden door anti-azc rechtsextremisten, wijt Sharon Dijksma aan "halfhartigheid". De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde bij Buitenhof op een advertentie in De Limburger waarin lokale bestuurders protesteren tegen deze intimidatie.

Dijksma steunt de oproep, die er kwam nadat bestuurders en raadsleden uit Venlo werden bedreigd om de komst van een azc. Volgens Dijksma keuren politici in Den Haag de bedreigingen weliswaar af (niet Geert Wilders, die gooit alleen maar olie op het vuur), maar "tegelijkertijd is het signaal altijd omspekt en omgeven met dilemma's". Het huidige dubbeldemissionaire ramp-/rompkabinet wil eigenlijk af van de spreidingswet. "Doe dat dan gewoon," zegt Dijksma. "Maak het beleid. Maar zorg er ondertussen wel voor dat de mensen die voor jou in de frontlinie staan ook gewoon gesteund worden en doe dat hardop en doe dat zonder omhaal."

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Frank Rijkaart (BBB) sprak zich uit tegen de bedreigingen, maar Dijksma wil dat demissionair premier Dick Schoof en demissionair asielminister Mona Keijzer dat ook duidelijker doen. Die laatste is vooral druk met haar sociale mediakanalen en de NOS aanvallen.

Volgens Dijksma is het blijkbaar "te veel gevraagd" om te zeggen "als een burgemeester een asielzoekerscentrum opent, dan is dat omdat dat nodig is en wij steunen die burgemeester'". Achter de schermen hebben lokale bestuurders bewindslieden gevraagd om zulke expliciete steun, aldus Dijksma. Maar zij geven hier volgens haar dus geen gehoor aan. "En dat kan toch niet waar zijn."