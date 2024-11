Sharon Dijksma en de wolf

Ik had hier veel politie verwacht, er was immers een serieuze geweldsdreiging. Deze dreiging was blijkbaar zo groot dat de burgemeester liever onze grondrechten zou inperken dan dat ze ons aan die dreiging wilde blootstellen. Sharon had “nog niet eerder meegemaakt dat de driehoek tot zo'n advies komt”. Blijkbaar was dit de grootste dreiging uit haar carrière. En die dreiging bleek volledig verzonnen te zijn.



Het leek zo nobel dat ze deze moeilijke keuze maakte, maar toen we daar aankwamen waren er maar drie politiebusjes met misschien negen agenten. Als er zo’n serieuze dreiging is, waarom komt de politie dan niet? Het leek er sterk op dat Sharon onze veiligheid niet zo hoog had zitten. Het ging haar vooral om het verbieden van de demonstratie. Daarmee had ze wat haar betreft haar plicht gedaan. Wie dan alsnog wil, demonstreren moet zelf de consequenties dragen.



Zou Sharon echt zo laks omgaan met onze veiligheid dat ze ons aan zo’n grote dreiging zou blootstellen, zonder op z'n minst genoeg politie in te zetten? Of was dit het zoveelste loze alarm? Als je verder leest over de dreiging, dan lees je op de NOS site dat de gemeente zich “grote zorgen maakte over het sentiment dat kan ontstaan als groepen vandaag toch komen demonstreren.” Was dat misschien de immense dreiging? Dat er een sentiment zou ontstaan waar Sharon Dijksma het niet mee eens zou zijn? Is dat waarom we niet moesten komen demonstreren?



Zijn we echt zo diep gezonken dat we bij elk ‘vervelend sentiment’ maar demonstraties verbieden? Overigens had de burgemeester dit advies helemaal niet mogen geven. Volgens artikel 9 van de Grondwet mogen demonstraties slechts in drie gevallen worden ingeperkt:



1. Ter bescherming van de gezondheid;

2. In het belang van het verkeer;

3. Ter bestrijding of voorkomen van wanordelijkheden.



Er is geen wet die burgemeesters het recht geeft tot het inperken van demonstraties vanwege ‘een sentiment’. Nee, een noodwet kun je niet invoeren vanwege een ‘ervaren asielcrisis’, en een demonstratie mag je niet verbieden vanwege een ‘sentiment’.