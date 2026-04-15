Shall we dance, Mr Trump?

Het zat eraan te komen en de Volkskrant opende er maandag mee. Het nieuwste doelwit van Donald Trumps tirades is de paus.
Het is een logische keuze. Trump is op zoek naar snel succes en regime change in het Vaticaan moet een peuleschil zijn. Er mag dan geen olie zitten, maar die Sint-Pieter kan wel een opknapbeurt gebruiken. De ouwe rommel eruit, wat smaakvolle opsmuk à la Mar-a-Lago erin, de Sixtijnse kapel als balzaal, al kan er nog wel een vleugel bij, en Castel Gandolfo lijkt rijp voor een vastgoedproject. Kortom: er zit muziek in.
Is er nog een land ter wereld waarmee de Amerikaanse president geen ruzie schopt? Palau, Bhutan, Nauru, allemaal zijn ze al in het vizier van het Witte Huis geraakt. Is er leven op Pluto ?
‘Wie samen danst, maakt geen ruzie’, zegt de honderdjarige Annemarie Ehrlich een stukje verderop in diezelfde Volkskrant. Euritmie is haar ding, de dansvorm zorgt volgens haar voor vertrouwen, helpt mensen om samen te werken, en je houdt er de geest gezond mee. Iets voor The Donald misschien?
