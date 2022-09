SGP wil 'duivels' openbaar kunstwerk verwijderd hebben

27 feb. 2020 - 12:45

@ Marinus: "It is in the eye of the beholder." De SGP-ers die zich aan het plaatje storen zijn ook echte mensen toch of vind jij van niet dan? En er worden ook nog steeds christenen vervolgd. En waarom je mij in een rechts extreme hoek plaatst is mij een raadsel en bovendien binnen wat ik aankaart niet relevant. Wat ik doe is een spiegel voorhouden, bevalt het niet wat je ziet?