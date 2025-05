SGP-vrouwen willen geen emancipatie maar met hun mannen méé mogen onderdrukken Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Hun strijd verdient geen enkele sympathie

De stichting Sapientia, waarmee vrouwen proberen een gelijkwaardige rol te krijgen in de Staatkundig Gereformeerde Partij gaat door met de strijd, zo staat op de website te lezen. Ze laat zich niet van de wijs brengen door de manier waarop het congres hen behandelt. Voor vrouwen is er binnen de SGP in bestuursfuncties geen plaats want dat past niet bij hun goddelijke roeping.

De bijbelvaste heren namen er niet veel tijd voor de vrouwen hun plaats te wijzen. Er was nauwelijks discussie.

Iets anders viel niet te verwachten voor een partij die in zijn beginselprogramma de volgende artikelen heeft opgenomen:

Artikel 7

Gods Woord leert dat man en vrouw krachtens de scheppingsorde een eigen specifieke, van elkaar onderscheiden roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de vrouw. Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen worden positief beoordeeld. Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden.

Artikel 10

De opvatting van het vrouwenkiesrecht voortkomend uit een revolutionair emancipatiestreven, strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. De vrouw zij in haar eigen consciëntie overtuigd of zij haar stem kan uitbrengen met inachtneming van de haar door God gegeven plaats.

Vrouwen er onder houden is een centrale doelstelling van de SGP. Als ze ooit aan de macht komt, verliezen ze hun kiesrecht. Tot het zover is, sturen de mannen ze wel naar de stembus om de positie van de partij in Raden, Staten en Kamers te versterken. Als het om de zeteltjes gaat, zijn ze niet zo beginselvast.

Vuile Farizeeërs, hypocrieten en huichelaars dat zij zijn, die mannen in de SGP. Het is onvoorstelbaar dat vrouwen zich überhaupt nog in de partij willen mengen. Een paar vrouwen achter Sapientia heeft dan ook bedankt. Eentje is zelfs overgestapt naar het CDA.

De vrouwen die binnen de SGP voor hun rechten vechten, verdienen geen enkele sympathie. Zij willen immers doordringen tot een partij, die op veel terreinen discriminatie en achterstelling bevordert. De volgende zinsneden komen rechtstreeks uit het standpuntenoverzicht op de website van de SGP. Daar zijn die vrouwen dus vóór. Die standpunten willen zij op gelijke voet met hun mannen mogen uitdragen. Ze zouden beter de consequentie kunnen trekken en zelf ook de gevolgen dragen van hun strijd voor theocratie en onderdrukking. Let op de zalvende taal waarmee keiharde onderdrukking wordt bepleit.

Theocratie

De SGP is een democratische partij die een theocratische politiek voorstaat. Dit houdt in dat de SGP een appel doet op iedereen om in politiek beleid en openbaar bestuur de bijbelse waarden en normen te respecteren. Vandaar: bijbels genormeerde politiek. De SGP streeft met overtuiging naar een betere leefbaarheid van de maatschappij waarin alle mensen tot hun recht komen.

De SGP baseert haar visie op het uitgangspunt dat de overheid haar gezag niet ontleent aan het volk, maar aan God de Heere, bij Wie het allerhoogste gezag berust. In de Tien Geboden geeft Hij het juiste onderscheid tussen goed en kwaad, om mensen te beschermen, het samenleven mogelijk te maken en zin en doel aan het leven te geven.

Vaak wordt gedacht dat ‘theocratie’ betekent dat religieuze leiders hun wil aan het volk opleggen. Maar dat is in tegenspraak met het gereformeerde gedachtegoed van de SGP. Met nadruk stelt de SGP dat de overheid mensen niet mag dwingen tot een (christelijk) geloof of tot een (seculiere) levensovertuiging, omdat geloof en dwang elkaar uitsluiten. Democratie en (gereformeerde) theocratie zijn dus geen tegenstelling.

LHBTI

De aanduiding LHBT is een samenvatting voor een groeiend aantal groepen van burgers die niet de heteroseksuele gerichtheid hebben. De SGP denkt niet graag in afkortingen, maar ziet ieder mens als schepsel van God. Ieder mens verdient daarom bescherming. Het is goed dat dit respect voor de medemens ook in het onderwijs aan bod moet komen. En voor degenen die worstelen met hun gerichtheid moet voldoende hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Geweld tegen medemensen is hoe dan ook uit den boze. Respect voor de gelijkwaardigheid van de medemens betekent niet dat alle keuzes gelijkwaardig zijn. Seksuele diversiteit kan niet onbegrensd zijn, zoals blijkt uit de breed aanvaarde afwijzing van pedofilie. De SGP is er ook van overtuigd dat seksualiteit thuis hoort in de relatie tussen man en vrouw. Het huwelijk is een exclusieve verbintenis van man en vrouw.

De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan daaraan geen goedkeuring worden gegeven. Nederland respecteert de vrijheid van de andere landen van het Koninkrijk om het klassieke huwelijk te beschermen. Lidstaten van de EU mogen het homohuwelijk niet via de weg van het vrij verkeer alsnog opgedrongen krijgen.

De mogelijkheid voor paren van hetzelfde geslacht om kinderen te adopteren, moet worden geschrapt.

Transgender

De worsteling van intersekse en transgender personen met zichzelf en met het leven is vaak intens en aangrijpend. Als zij iets nodig hebben, is het wel compassie, hulp en steun. Dat betekent echter niet dat iedereen zomaar een eigen gender moet kunnen kiezen. Medisch ingrijpen bij minderjarigen kan bijvoorbeeld niet zonder regulering en dient, gelet op het onomkeerbare karakter, ontmoedigd te worden.

Zolang er in Nederland dergelijke ingrepen plaatsvinden, zou het overheidsbeleid in ieder geval tot doel moeten hebben om niet-noodzakelijke ingrepen zoveel als verantwoord mogelijk te beperken, zeker als het gaat om minderjarigen. Collectieve financiering van behandelingen waarvoor geen medische noodzaak bestaat, is wat de SGP betreft niet aan de orde. Soms bestaat er overigens wèl een medische oorzaak voor een behandeling. Dat blijkt het duidelijkst bij intersekse personen

Erotiek en de publieke ruimte

De beschikbaarheid van porno draagt niet bij aan een gezonde visie op seksualiteit, maar is slechts een oppervlakkige vorm van lustbeleving die vrouwen degradeert tot lustobject. Ook de verkrijgbaarheid van porno bij bijvoorbeeld benzinestations moet tegengegaan worden. De overheid moet vervuiling van de publieke ruimte tegengaan. Dat geldt in het bijzonder voor uitingen waar de overheid via financiering (mede-)verantwoordelijk voor is. Er komen duidelijke normen waarop degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitzending en programmering dwingend aangesproken kunnen worden. Datzelfde geldt voor reclame-uitingen langs de weg. Gemeenten krijgen de mogelijkheid hiertegen op te treden.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten dicht zijn. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

