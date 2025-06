Sfeertekening van een NAVO-top

Als de staatshoofden invliegen trekt de Randstad langzaam dicht. Algehele vertraging slaat als een golf over de luchthaven. Op slot.

Snelweg bij Hoofddorp. Klein politiefuik. Politievrouw die hardop bij de chauffeur naar mogelijk ‘verdachte elementen’ informeert. Zenuwachtig lacherige reactie:“ Nee hoor, in deze bus alleen maar aardige mensen”. Gelaten Amsterdamse humor. Het warmt op en ook de wegen slibben langzaam dicht. Controles, om- en afleidingen.

Het woord terrorisme valt deze dagen opvallend weinig. Niks te veel uitval ineens. Her en der fluistert het vermoeden dat de Amerikaanse geheime diensten de NS-verkeersleiding hebben overgenomen. Hoelang zijn die al in Nederland? Te veel toevallige ontregeling. Rampscenario’s. Onzichtbaar ontmoedigingsbeleid overal. Dwingend advies in optima forma.