Severodonetsk is gevallen, Russen stap dichterbij verovering Donbas

Het Russische leger heeft bij de aanval op Severodonetks dezelfde tactieken gebruikt, als bij de belegering van de zuidelijke havenstad Marioepol: blijven bombarderen tot er vrijwel niets meer van de stad over is. Voor de Oekraïense troepen die lang standgehouden hebben, was er geen houden meer aan. Het leger bevindt zich nu in Lysytsjansk, maar het lijkt een kwestie van tijd voor de Russen hier opnieuw beginnen met hun massavernietiging.

Lysytsjansk is voor Oekraïne het laatste bolwerk in de regio Loegansk dat ze nog in handen hebben. Verder heeft Rusland de gehele regio ingenomen. Op een eerder moment in de strijd heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd dat het behoud van Severodonetsk cruciaal was voor het verloop van de oorlog. ‘Het lot van de Donbas wordt daar bepaald,’ aldus Zelensky.