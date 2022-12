Serious Request: dj’s Glazen Huis in quarantaine vanwege besmettingen

Twee van de drie diskjockeys in het Glazen Huis in Amersfoort hebben positief getest op corona. Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Barend van Deelen mogen daarom geen gasten meer ontvangen. Alleen Van Deelen is nog coronavrij. Dat hebben de dj’s dinsdagavond bekendgemaakt. Het trio zamelt nog tot en met 24 december geld in.