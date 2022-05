SER steekt een mes in de rug van zorg- en onderwijspersoneel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 352 keer bekeken • bewaren

Arnoud Kuijpers Docent Nederlands, blogger en maker educatieve video's op YouTube

Docenten lopen op hun tandvlees.

Werkgevers, werknemers en deskundigen verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER) adviseren het kabinet werkende leraren en zorgpersoneel nog meer te laten werken. Wat een volslagen ridicuul en ongepast idee. Echt waar, hoe durven ze? Ik sta zelf voor de klas en zie hoe docenten op dit moment op hun tandvlees lopen omdat ze alle corona-achterstanden bij leerlingen proberen weg te werken. Hoe het in de zorg is, durf ik niet te zeggen, maar mijn vermoeden is dat het daar niet anders is.

Natuurlijk, het is goed om na te denken hoe we meer mensen het onderwijs en de zorg inkrijgen. Maar kom dan met een realistisch advies. En dat is niet door te zeggen dat contractuitbreiding bij leraren en zorgpersoneel vaak geen onderwerp van gesprek is omdat het idee leeft dat de medewerker dan wel de werkgever dat niet wil. Nonsens! We kunnen dat simpelweg niet. Dit advies van de SER laat zien hoe weinig kennis men over onze beroepsgroepen heeft.

Neem het onderwijs. De meerderheid van de leraren in het onderwijs werkt deeltijd. Sterker nog: vrijwel nergens in de wereld werken zo veel leerkrachten parttime als in Nederland. En hoe komt dat? Dat heeft natuurlijk meerdere redenen, maar een van de belangrijkste reden is dat leraren het niet volhouden vijf dagen in de week te werken. Dan werken ze zichzelf over de kop. Moet ik de burn-outcijfers in het onderwijs en de zorg aan de SER laten zien? Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leraren gemiddeld meer tijd besteden aan onderwijsuren dan bijna alle andere landen. Daarbij komt dat leraren in Nederland meer uren per week werken dan de vastgestelde norm.