Sensorisch analytisch onderzoek

De Humor ligt op straat, De Informatie ligt op straat en gek genoeg soms ook heuse testresultaten. Eigenlijk ligt alles op straat als je maar goed om je heen kijkt. Zo vielen mij eerder in een kringloopwinkel de ongebruikelijke contouren van een drietal ordners op. De brede ruggen detoneerden stevig tussen stapels boeken en bladen en waren bovendien van intrigerende opschriften voorzien die allen duiden op de Tweede Wereldoorlog. In de eerste instantie denkt men dan te maken te hebben met een-of-ander knipsel-archief maar bij het vluchtig doorbladeren constateerde ik enigszins verbijsterd een aantal zeer bijzondere archiefstukken in handen te hebben. Het betrof papieren aangaande een beruchte Haarlemse oorlogsmisdaad waarbij uiteindelijk een aantal mensen waren geëxecuteerd. Verhoren, verklaringen, opsporingsbevelen en zelfs het voorbereidend requisitoir van de lands-advocaat. Alles keurig gekopiëerd en gerangschikt (Weest u niet bevreest, die vondst is inmiddels veilig gesteld).

Misschien is het wat kinderachtig het huiswerk van een onderzoeker door leken-ogen te beschouwen, maar voor een taalfetisjist is dit natuurlijk een fundgrube. Pikant detail is dat de oudste gevens uit begin 1980 spreken over de twijfel van gebruikte methodiek en analyse. De vele aanbevelingen spreken over de onmogelijkheid om ‘met huidige opzet en bemanning effectief op de vragen van de opdrachtgevers in te gaan’. ‘Selectiemethoden’ dienen verbeterd en de ‘overgang naar nieuwere testvormen dient geleidelijk plaats te vinden’. In de paneltestresultaten (light, medium en heavy-users) van tien jaar later lezen we vervolgens teleurstellende vaststellingen als: