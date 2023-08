Senioren, let op uw zaak Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 362 keer bekeken • bewaren

Er komen verkiezingen aan voor de Tweede Kamer. Er zal weer van alles beloofd worden. De beste kieswijzer is echter wat de politici hebben gestemd of juist niet in de afgelopen perioden.

AOW en pensioen

Senioren worden vaak weggezet als overbodig en duur. Bij bezuinigingen zijn zij de sigaar. Zo werd in het verleden de AOW-leeftijd veel meer verhoogd dan in de ons omringende landen. De AOW loopt achter bij de welvaartsontwikkeling.

Pensioenen konden niet verhoogd worden ondanks stijgende pensioenvermogens. Niet verhoogd door obstakels opgeworpen door politici. Zo is nog in 2015 de drempel voor verhoging van pensioenen verhoogd van 105% dekkingsgraad naar 110/125% dekkingsgraad. Recentelijk kwamen ambtenaren met mogelijke bezuinigingen, uiteraard weer ten koste van ouderen. Volgens de ambtelijke aanbevelingen kan de AOW-leeftijd, die tot 2028 op 67 jaar staat, verhoogd worden. De AOW kan ook helemaal afgeschaft worden. In de verkiezingsprogramma’s 2021 werd weliswaar gesteld dat de AOW met het minimumloon stijgt, maar er werd ook gesteld dat de inhoudingen omhoog moeten (versluierend wordt dat fiscalisering genoemd). De toeslagen die nodig waren en zijn om de achterblijvende koopkracht enigszins te repareren, zouden afgeschaft moeten worden. Voor mensen met AOW is die niet 10% omhooggegaan maar met 7% door te korten op toeslagen. Hiervoor zijn verantwoordelijk: VVD, D66, CDA en Christen Unie.

Gezondheidszorg

Een ander onderwerp voor senioren is de huisvesting en de gezondheidszorg. Er komen meer ouderen. Overigens, in vergelijking tot Duitsland en Italië stelt het weinig voor. VVD-minister Helder schrapte bij haar aantreden gelijk 50.000 verpleeghuisplekken. Die zijn nodig maar niet volgen minister Helder. Senioren kunnen thuis verzorgd worden. Een misrekening. De neiging van bewindslieden om mantelzorg, zorg door familie of vrienden, verplicht te stellen, is uit den boze. Mantelzorg is vrijwillig en moet dat blijven. De eigen bijdrage in de zorgverzekering, 385 euro, is veel te hoog en zou verlaagd moeten worden. Ik ben bang dat politici naar het verhogen zullen grijpen.

Kom in verzet

Senioren, let op uw zaak. Vergelijk de verkiezingsprogramma’s en kijk wat de partijen gestemd hebben in de voorgaande periode. Ga niet blind stemmen op partijen waar je altijd op gestemd hebt. Met elkaar vormen de senioren, een grote groep Nederlanders die zeer van belang zijn bij verkiezingen. Rechtvaardigheid vooral voor senioren moet afgedwongen worden. Uw stem is daarbij zeer belangrijk. Politici beschouwen tot nu toe de senioren als een groep waarop gemakkelijk bezuinigd kan worden. Stop die neiging.